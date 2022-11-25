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FOTOS | ÚLTIMO MOMENTO: Muere el primer actor Héctor Bonilla a los 83 años.

El primer actor, Héctor Bonilla, falleció este 25 de noviembre del 2022. Luchaba con el cáncer de riñón desde hacía cuatro años.

Por: TV Azteca

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Hector Bonilla un padre tan padre.jpg
Hector Bonilla edad.jpg
Hector Bonilla de qué fallecio.jpg
Hector Bonilla en grabaciones.jpg
Hector Bonilla de qué murió.jpg
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Hector Bonilla el cesar.jpg
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Hector Bonilla grabando.jpg
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Hector Bonilla murió.jpg
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Hector Bonilla película.jpg
Hector Bonilla premios once.jpg
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Hector Bonilla silla de ruedas.jpg
Hector Bonilla sonriente.jpg
Hector Bonilla teatro obra.jpg
Hector Bonilla y bichir.jpg
Hector Bonilla teatro.jpg
quién es Hector Bonilla.jpg
quien fue Hector Bonilla.jpg
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