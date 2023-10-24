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FOTOS | Hijo de Talina Fernández pone a la venta artículos de su mamá para pagar una operación

Pato Levy necesita recursos para pagar una cirugía y busca encontrar fondos a través de algunos artículos que eran de la “Dama del buen decir”. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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