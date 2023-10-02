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FOTOS | Cantantes que se han equivocado al cantar el Himno Nacional Mexicano

Algunos cantantes han tenido tropiezos al cantar nuestro Himno Nacional, pero otros de plano lo han destrozado. ¿Quiénes son? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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