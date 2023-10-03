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FOTOS | Estos son los famosos con más seguidores en Instagram

Instagram es una red social con millones de usuarios en todo el mundo... ¿Quiénes son los famosos que más seguidores tienen? Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Kendall tomando el sol.jpg
Kendall en la playa.jpg
Kloe posando.jpg
Beyonce de negro.jpg
Kim foto en el espejo.jpg
Ariana foto en el espejo.jpg
Dwayne sonriendo.jpg
Kylie de perfil.jpg
Selena pose.jpg
Selena naturaleza.jpg
Messi selfie.jpg
Messi frio.jpg
Cristiano tomando el sol.jpg
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