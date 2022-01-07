FOTOS | Julio César Chávez Jr. ahora acusó a su esposa de infiel.

Sí de polémica hablamos, el boxeador Julio César Chávez Jr., es uno de los personajes del deporte y de la farándula que más escándalos genera en su entorno, al grado que estos han rebasado su carrera profesional alejándolo de los encordados por largos periodos de tiempo.

Luego de que hace una semana el boxeador oriundo de Culiacán, Sinaloa arremetiera contra su aún esposa Frida Muñoz, ahora la acusó de infiel en un live que compartió en su cuenta de Instagram.

Ante esta acusación, la ex esposa del hijo de la ‘Leyenda’, Julio César Chávez rompe el silencio sobre su relación con el boxeador, a quien aún le tiene cariño y respeto por ser el padre de sus hijos, pero aseguró, en entrevista para el programa “Despierta América” que es “una persona enferma que no sabe lo que dice” y aseguró que el pugilista es la “única persona que ha existido en mi vida después del papá de mi hija Frida”.