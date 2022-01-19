FOTOS | ¿Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja se divorcian?

Sin duda Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se han convertido en unos de las influencer más fuertes de México, Latinoamérica y el mundo, especialmente Kim, quien cuenta con arriba de 30 millones se seguidores en cada una des sus plataformas digitales. Tiene marcar propias, hace colaboraciones con lo más top y actualmente se encuentra incursionando en la música como cantante.

Además también se ha caracterizado por ser una mujer muy apegada a su familia, que ha formado a lado de Juan de Dios Pantoja y sus dos hijos Kima y Juanito.

Desde hace ya algunos años, los jóvenes influencers han estado en el ojo del huracán por diversas polémicas, incluso han terminado y regresado en varias ocasiones, ¡y al parecer ahora sí habrá divorcio! Pues a través de sus redes sociales, Kimberly Loaiza confesó que Juan De Dios le había pedido el divorcio. ¿Será?

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