¿TikTok o Instagram? Así le va a Kim Shantal, de La Granja VIP, en sus redes sociales

Kim Shantal fue confirmada como nuestra tercera celebridad en unirse a La Granja VIP , y al darnos una vueltecita por sus redes sociales nos dimos cuenta que la influencer llega a esta aventura con todo el power digital, ¿pero será capaz de decirle adiós al glamour viral para ponerse el overol?

¿Qué tal le va a Kim Shantal de La Granja VIP en sus redes sociales?

En estos días, te hemos presentado algunas cifras de nuestros críticos, conductores y granjeros en redes sociales que demuestran que les va súper bien en lo digital; sin embargo, con Kim Shantal nos debimos quitar el sombrero: ¡sus seguidores no son miles, sino millones en todas sus plataformas y en su canal de YouTube!

La adorada Kim es, sin duda, una de las “reinas de Instagram” mexicanas ya que esta plataforma de fotos y videos es su sitio más poderoso, con 11.2 millones de seguidores a quienes les comparte su día a día y sus looks más impactantes.

Luego de Instagram, YouTube es la otra plataforma donde Kim Shantal tiene más presencia ya que en su canal oficial tiene 3.8 millones de suscriptores a quienes les comparte divertidos videos, y si de los clips más cortos se trata, la influencer también tiene mucho poder en TikTok: ¡superó los 1.3 millones de seguidores en esta plataforma!

Otra red social de Kim Shantal que tal vez no sea tan popular pero en la que también le llueven los seguidores es en X: en esta plataforma de textos breves, nuestra granjera logró amasar 1.2 millones de seguidores desde que se unió en el 2019... ¡qué tal!

Como ves, si La Granja VIP se tratara de la popularidad viral seguramente Kim Shantal superaría a sus contrincantes con la mano en la cintura, pero en este reality show el asunto es totalmente diferente y para avanzar la influencer deberá trabajar, sembrar, cuidar animales y cumplir retos extremos nunca antes visto.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP con Kim Shantal en México?

¿Kim Shantal podrá decirle adiós a lo VIP o sucumbirá ante el estiércol? ¡Entérate de todo lo que le pase y no te pierdas el estreno de La Granja VIP este domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!