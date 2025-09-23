Flor Rubio combinará el periodismo con el fandom en La Granja VIP: ‘Mi pecho no es bodega’

Flor Rubio, quien se unió a La Granja VIP como crítica al lado de otras figuras como Rey Grupero y Lola Cortés , reconoció que este ambicioso proyecto de TV Azteca la emociona mucho porque le permitirá combinar el ojo periodístico con el chismecito más sabroso: ¡ya quiere ver todo lo que pasa en el 24/7 para compartirte sus crónicas calientitas y repletas de detalles picantes!

¿Cómo combinará Flor Rubio el periodismo y el fandom en La Granja VIP?

En una divertida charla con TV Azteca en donde se mostró súper emocionada por formar parte de La Granja VIP, Flor Rubio nos adelantó que su impecable carrera en el periodismo de espectáculos será muy importante a la hora de compartir qué pasa en la vida de granjeros como Alfredo Adame, Sandra Itzel y César Doroteo las 24 horas... ¡sin filtros ni cortes!

“Es importantísimo el concepto: tenemos muchísimos años trabajando con las celebridades, y el conocerlas, saber su historia, su familia, sus proyectos y sus amores nos permite entender lo que pasa dentro de La Granja”, detalló.

Nuestra adorada Florecita no sólo es una periodista rigurosa con una amplia trayectoria en medios, ¡también le encanta ser fan de las celebridades!, y por ello prometió que dará el 100 para combinar lo mejor de los dos mundos: las crónicas con análisis y el fandom, por lo que seguramente el cacareo se pondrá buenísimo cuando este reality campestre se estrene en sólo unos días.

“La crónica es uno de los géneros periodísticos más importantes y de los que más me gustan porque implica observar, vigilar y detectar todos y cada uno de los movimientos de los granjeros y las granjeras durante estas 24 horas que los vamos a observar, y esto nos permite analizar de una forma mucho más objetiva lo que están haciendo ahí adentro”, explicó.

Flor Rubio ya está más que lista para no perderse ni un solo segundo de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP. ¡Nada se le escapará, los complots, las traiciones y sobre todo el “lado animal” de nuestros participantes que harán hasta lo imposible por llegar a la final!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Con Flor Rubio como una de nuestras críticas, La Granja VIP se convertirá en una aventura única que simplemente no te puedes perder porque ¡es mucho más que un simple encierro! No te pierdas el estreno este domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO y cacarea con ganas con todas las sorpresas que tenemos para ti.