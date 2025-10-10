Kristal Silva recorre La Granja VIP por dentro y se sorprende con las instalaciones: FOTOS y VIDEO

Kristal Silva, nuestra querida co-conductora de La Granja VIP que tuvo la oportunidad de acompañar en algunas de las actividades del reality a los tiktokers que vivieron la experiencia por un día, recorrió el interior de las instalaciones por primera vez y se quedó ¡impactada! con lo que vio.

¿Qué impresión le dejó el recorrido por La Granja VIP a Kristal Silva?

Hace unas horas, y luego de que 16 tiktokers terminaran su estancia en La Granja VIP en medio de un ambiente inigualable , la adorada Kristal Silva compartió en sus historias de Instagram un video en el que presumió el recorrido que hizo por la casona y que la dejó con un muy buen sabor de boca.

INSTAGRAM/kristalsilva_

A decir de Kristal, aunque ella acompañó a los granjeros por un día en algunas dinámicas no pudo recorrer las instalaciones hasta algunas horas después y lo que vio la dejó impactada, pues no esperaba encontrarse con un espacio tan acogedor y lleno de amenidades como el gimnasio.

“Me metí a La Granja VIP, y es que estamos a unos cuantos días de que los granjeros y granjeras entren a este espacio que la neta está súper bien, no me había tocado conocer”, explicó Kristal en la grabación.

INSTAGRAM/kristalsilva_

Visiblemente emocionada, Kristal le mostró a sus casi 2 millones de seguidores el comedor, la pantalla en donde por primera vez Adal Ramones se enlazó con los tiktokers, el baño, los tocadores y el gimnasio, uno de los espacios que más le agradó.

“Kike Mayagoitia, ‘El Patrón’ y todos los granjeros fitness estarán muy contentos con esto”, consideró Kristal.

Con todo listo para que 16 celebridades inicien la aventura más impactante de su vida, la cuenta regresiva para el arranque de La Granja VIP se mantiene con muchas expectativas entre los internautas... ¡qué emoción!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza como parte del equipo de conductores se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: