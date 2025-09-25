Gansos, las aves de La Granja VIP menos populares pero más “guerreras”: ¡conócelos!

La Granja VIP está a sólo unos días de estrenarse en la televisión mexicana , y en medio del furor los internautas se preguntan qué animalitos veremos en este reality show en donde las celebridades le dirán adiós al glamour: ¿qué te parecería si hubiera gansos como los “guardianes” del corral? ¡Conoce a estas bravas pero encantadoras aves!

¿Por qué convendría tener gansos en La Granja VIP?

Los gansos suelen confundirse con los patos porque ambos comparten rasgos como la forma del pico y las patas; sin embargo, estas aves son más ruidosas, grandes y sobre todo intimidantes: ¡llegan a morder a los desconocidos o a quienes invadan su espacio, lo que les da una fama de “agresivos”!

Sin embargo, si se les cría de forma correcta cuando son polluelos los gansos son extremadamente fieles al momento de proteger no sólo el corral, sino la granja entera: ¡sus graznidos y su disposición de “corretear” a los invasores pueden convertirse en un problema, pero también en una solución!

Más allá del carácter “guardián” de los gansos que los equipara con los perritos , criar estos animales podría tener muchos beneficios para la economía de las granjas: su carne, sus grandes huevos ricos en proteínas (aunque las gansas no tienen la misma producción de las gallinas) y hasta sus plumas son muy codiciados en el mercado, lo que los convierte en una excelente opción.

En caso de que las celebridades se hagan cargo de uno o más gansos en el corral de La Granja VIP, deben tomar en cuenta que sí son muy territoriales, pero también resistentes; por otra parte, estas aves también son excelentes para controlar las plagas y malezas que puedan surgir en el huerto porque les encanta comer malas hierbas, dientes de león y también paja.

Como ves, puede que los gansos no sean tan populares como las gallinas o los patos al momento de pensar en el corral de La Granja VIP, pero sí pueden convertirse en una opción atractiva al tratarse de animales resistentes, protectores y que no requieren muchos cuidados: ¡a ponerse las botas!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que combinará las celebridades con el trabajo duro del campo, se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con transmisiones 24/ en Disney+: ¡no te lo pierdas!