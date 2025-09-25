¿Qué trabajo de La Granja VIP le queda mejor a Adal Ramones? ¡No lo creerás!

¿Qué pasaría si en lugar de ser el conductor de La Granja VIP a nuestro adorado Adal Ramones le hubiera tocado ponerse las botas y el sombrero? Le preguntamos a la inteligencia artificial (IA) en qué lugar brillaría más el carismático presentador (huerto, establo o gallinero) y la respuesta nos dejó con la boca abierta: ¡hagan sus apuestas!

¿Qué trabajo de La Granja VIP le queda mejor a Adal Ramones?

Como parte de las actividades divertidas que realizamos para encender el chisme sabroso en lo que La Granja VIP arranca sus actividades en TV Azteca , consultamos a la IA sobre qué actividades del campo le quedarían mejor a los concursantes, a los críticos y hasta a los conductores... ¡en todos los casos nos arrojó resultados muy divertidos!

A Alfredo Adame y a Alberto del Río “El Patrón”, por ejemplo, la IA les asignó el trabajo de ganaderos por su carácter enérgico y dominante que podría ser útil al momento de manejar animales grandes, mientras que a Sandra Itzel y Jawy Méndez , por ejemplo, los ubicó en el huerto de La Granja VIP... ¿pero qué pasó con Adal Ramones?

En el caso de nuestro adorado conductor, la IA nos sorprendió cuando consideró que a él le quedaría muy bien... ¡hacerse cargo del gallinero! ya que recoger huevos, alimentar a las gallinas y hacerse cargo de mantener las instalaciones en un buen estado no exige tanto esfuerzo físico como otras tareas.

Adal alguna vez nos comentó que él no tiene experiencia en el trabajo de campo ya que su infancia la vivió en un ambiente citadino; sin embargo, el ambiente campirano le interesa ya que es adicto a los huevos, la leche y las fogatas nocturnas, tres pequeños placeres que no podrían faltarle si le tocara vivir un mes en La Granja VIP.

¿Qué te parece, te imaginas a Adal Ramones haciéndose cargo de los gallos, las gallinas y los pollitos en La Granja VIP mientras intenta controlar su lado animal? ¡En este divertido reality show todo es posible!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Adal Ramones a la cabeza de nuestro equipo de conductores se estrena el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche: ¡no te pierdas esta experiencia en la que 16 celebridades van a ensuciarse, trabajar duro y sudar, todo con tal de llegar a la final!