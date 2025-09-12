La Granja VIP atrapa a Kim Shantal en su mejor momento: ‘Sin ganas de quedarme callada’
Nuestra querida celebridad aceptó que está lista para afrontar el reto más extremo de su carrera
Kim Shantal, de La Granja VIP, brilló en su tour de medios y aceptó, visiblemente emocionada, que este nuevo y alucinante reto le llegó en su mejor momento tanto físico como mental: ¡está enfocada y lista para todo con tal de llegar a la gran final!
¿Cómo llega Kim Shantal a La Granja VIP, puede con el overol o no?
Kim Shantal, la tercera celebridad confirmada para La Granja VIP, lució simplemente radiante en su tour de medios; sin embargo, nuestra granjera también se dejó ver súper nerviosa ya que ella misma nos contó que nunca se había generado tanta expectativa con su incorporación a un reality show.
La bailarina e influencer que tiene más de 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram nos reveló que aunque muchas personas ya comenzaron a funarla porque piensan que las botas le van a quedar grandes, la propuesta de integrarse a La Granja VIP le llegó en el mejor momento de su vida.
“Creo que ahorita estoy en el mejor momento de mi vida, estoy en el mejor momento físicamente, mentalmente, y siento que eso me va a ayudar a dar lo mejor de mí para un reality show”, explicó.
Shantal le reiteró a nuestra host digital Mallezaa que apunta a dar mucho show y a permanecer en la competencia cueste lo que cueste: “Aguanten porque me van a tener 24/7 por unos 3 meses, porque yo quiero ganar y estoy sin ganas de quedarme callada”, advirtió... ¡qué tal!
¡El alboroto en el gallinero está súper intenso, y eso que todavía La Granja VIP no arranca! Con 13 espacios vacíos en el granero y Alfredo Adame y Jawy Méndez como las celebridades que acompañarán a Kim en esta aventura al ritmo del country, todavía hay más preguntas que respuestas en redes sociales.
¿Cuándo podrás ver a Kim Shantal en La Granja VIP?
Kim Shantal le pidió a los fans de La Granja VIP que la siguieran en todas sus redes sociales porque ahí estará publicando todos y cada uno de los detalles de su preparación para incorporarse a este reality show con toda la energía: ¡va a cacarear con ganas!
No te pierdas el estreno de La Granja VIP, la nueva apuesta de TV Azteca en donde todo se vale, el próximo 12 de octubre del 2025 a través de Azteca UNO: ¡nuestro equipo de conductores encabezado por Adal Ramones está listo para soltar los mejores chismes de la transmisión 24/7!