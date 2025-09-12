inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP atrapa a Kim Shantal en su mejor momento: ‘Sin ganas de quedarme callada’

Nuestra querida celebridad aceptó que está lista para afrontar el reto más extremo de su carrera

TV AZTECA/CAPTURA DE VIDEO
Judith Martínez | DR
Kim Shantal, de La Granja VIP, brilló en su tour de medios y aceptó, visiblemente emocionada, que este nuevo y alucinante reto le llegó en su mejor momento tanto físico como mental: ¡está enfocada y lista para todo con tal de llegar a la gran final!

¿Cómo llega Kim Shantal a La Granja VIP, puede con el overol o no?

Kim Shantal, la tercera celebridad confirmada para La Granja VIP, lució simplemente radiante en su tour de medios; sin embargo, nuestra granjera también se dejó ver súper nerviosa ya que ella misma nos contó que nunca se había generado tanta expectativa con su incorporación a un reality show.

La bailarina e influencer que tiene más de 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram nos reveló que aunque muchas personas ya comenzaron a funarla porque piensan que las botas le van a quedar grandes, la propuesta de integrarse a La Granja VIP le llegó en el mejor momento de su vida.

“Creo que ahorita estoy en el mejor momento de mi vida, estoy en el mejor momento físicamente, mentalmente, y siento que eso me va a ayudar a dar lo mejor de mí para un reality show”, explicó.

Shantal le reiteró a nuestra host digital Mallezaa que apunta a dar mucho show y a permanecer en la competencia cueste lo que cueste: “Aguanten porque me van a tener 24/7 por unos 3 meses, porque yo quiero ganar y estoy sin ganas de quedarme callada”, advirtió... ¡qué tal!

¡El alboroto en el gallinero está súper intenso, y eso que todavía La Granja VIP no arranca! Con 13 espacios vacíos en el granero y Alfredo Adame y Jawy Méndez como las celebridades que acompañarán a Kim en esta aventura al ritmo del country, todavía hay más preguntas que respuestas en redes sociales.

¿Cuándo podrás ver a Kim Shantal en La Granja VIP?

Kim Shantal le pidió a los fans de La Granja VIP que la siguieran en todas sus redes sociales porque ahí estará publicando todos y cada uno de los detalles de su preparación para incorporarse a este reality show con toda la energía: ¡va a cacarear con ganas!

No te pierdas el estreno de La Granja VIP, la nueva apuesta de TV Azteca en donde todo se vale, el próximo 12 de octubre del 2025 a través de Azteca UNO: ¡nuestro equipo de conductores encabezado por Adal Ramones está listo para soltar los mejores chismes de la transmisión 24/7!

