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FOTOS | Julio abandona la La Isla con un auto cero kilómetros

La ‘maldición del portafolio’ no perdonó a Julio y queda desterrado de La Isla. El dinámico desafiante ganó un auto cero kilómetros en la Misión. #RexonaLaIsla

Por: Daniel Menes

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