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FOTOS | ¿Lady Gaga está embarazada? ¡Hay rumores!

La cantante de 37 años, Lady Gaga, podría debutar en los próximos meses como mamá... ¡Se presentó en un escenario con vientre abultado! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Lady Gaga selfie.jpg
Lady Gaga maquillada.jpg
Lady Gaga saludando.jpg
Lady Gaga posando.jpg
Lady Gaga riendo.jpg
Lady Gaga de perfil.jpg
Lady Gaga con un caballo.jpg
Lady Gaga foto en el espejo.jpg
Lady Gaga elegante.jpg
Lady Gaga Hot Food.jpg
Lady Gaga con sombrero.jpg
Lady Gaga cabello recogido.jpg
Lady Gaga con gorra.jpg
Lady Gaga atardecer.jpg
Lady Gaga con lentes.jpg
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