Después de su polémica boda, Ninel Conde anunció que lanzará su primer libro. En FOTOS te contamos los detalles.

Nuestra querida Ninel Conde ha pasado de todo en su vida y carrera artística, ¡especialmente estos últimos meses! Pues se casó con un chico mucho menor que ella, con problemas legales y con el que llevaba poco de conocerse. En redes sociales los internautas comenzaron a opinar al respecto cosas no muy agradables, pues para muchos, esa relación no será duradera, pero pese a todos los pronósticos, lo hizo; se casó inesperadamente hace unas semanas y parece sumamente feliz. Después de la boda y la luna de miel en la que le compartió a sus fans algunos videos y fotos a través de sus redes sociales, Ninel regresó a su hogar, empezó a retomar sus actividades profesionales, ¡y volvió con todo, dando una noticia que nadie esperaba! Sigue leyendo y entérate...

Después de meses de escándalos, se sumó uno más a su carrera, pues anunció que lanzará su libro, “Alma Abierta”, que será una autobiografía en donde hablará de los momentos más bellos y más dolorosos de su vida. A lo largo de más de 20 años, hemos sido testigos de algunos de ellos, y seguramente tiene algunos otros escondidos en su memoria, pero de los que sin duda hablará en este libro. Ninel tiene tres matrimonios, dos de ellos fallidos; además de múltiples escándalos, incluida la batalla legal que mantiene con Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel, ¡y su reciente boda! Hasta el momento se desconocen los detalles completos de este trabajo editorial del “Bombón Asesino” ¡pero de que tiene mucho que contar, estamos completamente seguros!

“Siempre he tenido la intención de escribir, ahora sí que mi vida, mi historia, que sí tengo bastante de dónde contar, tantas anécdotas y vivencias”, reveló la actriz y cantante mexicana hace un par de años en una entrevista. ¡Así que esto no es un proyecto que salió de la nada, siempre lo quiso hacer y hasta ahora se le dio la oportunidad!

Esperamos más detalles al respecto para continuar contándoles todos los detalles y esperamos que Ninel tenga éxito en todos los proyectos que realice.

