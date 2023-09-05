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FOTOS | Luis Miguel habría sellado su amor con Paloma Cuevas con una sortija de compromiso

Una persona cercana al “Sol” asegura que el cantante ya le dio un anillo de compromiso a su novia. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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