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FOTOS |Mientras Maite Perroni estaba de gira con RBD, su mamá era intervenida quirúrgicamente

La madre de la cantante ofreció detalles de su estado de salud. Todos los detalles en las fotos.

Por: TV Azteca

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Maite Perroni con chamarra de mezclilla. .jpg
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Maite Perroni con las manos en la boca..jpg
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Maite Perroni y sus manos peligrosas..jpg
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Maite Perroni derrocha amor..jpg
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