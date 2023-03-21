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FOTOS | Mamá de Shakira es hospitalizada de emergencia.

La señora Nidia Ripoll fue hospitalizada en Barcelona debido a una trombosis en una pierna.

Por: TV Azteca

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