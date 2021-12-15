FOTOS | Los cocineros van rumbo a la FINAL de MasterChef Celebrity.

Laura Zapata, Stephanie Salas, Patricia Navidad y Germán Montero seguían en la contienda por un boleto a la FINAL de MasterChef Celebrity, la tarea a superar era cocinar tamales, parecía fácil pero este reto puso nerviosos a los semifinalistas.

Laura y Paty se empeñaron en preparar tamales de elote, mientras que Germán decidió seguir una receta de su mamá y Stephy Salas se decidió por un tamal poco común.

Después de degustar los tamales de las celebridades, los chefs decidieron que Germán Montero era el segundo finalista de MasterChef Celebrity.

Aún quedaban dos boletos a la final y serían para las cocineras con los mejores platos para aliviar la resaca o “cruda”, Laura y Stephanie decidieron preparar caldo de camarón. Paty apostó por una piña rellena de camarones con un par de salsas llenas de sabor.

Finalmente, Paty Navidad y Stephanie Salas lograron quedarse en la final. Laura Zapata abandonó MasterChef Celebrity con mandil blanco en medio de aplausos y del reconocimiento de los chefs.