FOTOS | ¿Quién da más en la subasta de MasterChef Celebrity?

Llegó el segundo reto de la noche y la mayoría de las celebridades de MasterChef Celebrity portaban el mandil negro, Laura Zapata fue la única que se ganó un boleto al balcón y la oportunidad de formar los equipos que iban a cocinar.

Stephanie Salas y Paco Chacón fueron los capitanes de los equipos de MasterChef Celebrity.

Para sorpresa de los famosos cocineros, esta vez los ingredientes para cocinar los obtendrían en una subasta con los jueces, para ello contarían con mil pesos por equipo.

Callo de hacha y betabeles fueron los primeros ingredientes subastados por el Chef Herrera y el Chef JoséRa Castillo. David Salomón decidió comprar el callo, por lo que Aristeo Cazares se quedó con el betabel para preparar una entrada.

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Paco Chacón y Germán Montero se encargaron de conseguir la proteína para el plato fuerte, el cantante logró quedarse con un rib eye por $450 pesos, mientras que Paco obtuvo unas patitas de cerdo por $150 pesos.

Stephanie Salas y Matilde Obregón se enfrentaron para obtener ingredientes para la guarnición, al final Matilde se quedó con unos espárragos y Stephy con un plato de mijo.

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Para cerrar con la subasta, Daniela Alexis “Bebeshita” y Mauricio Islas hicieron su mejor oferta para quedarse con todo lo necesario para preparar una buena salsa, al final Bebeshita gastó hasta el último peso de su equipo para quedarse con los ingredientes y Mauricio solo pudo comprar un plato con habas.

Cada uno de los equipos se esforzó para presentar suculentos platos, pero a la hora de la degustación los jueces decidieron que el equipo ganador era el de Paco Chacón. Los cocineros capitaneados por el árbitro pensaron que ya estaban en el balcón, pero había una sorpresa más, ¡sólo uno podía subir! Finalmente decidieron que lo mejor era que Paco fuera al balcón de MasterChef Celebrity.

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