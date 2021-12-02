FOTOS | Reto de eliminación con muchos huevos en MasterChef Celebrity.

Después de cocinar en un reto de campo my parejo, Mauricio Islas, Laura Zapata, Paty Navidad, Paco Chacón y Stephanie Salas se pusieron el mandil negro para enfrentar el reto de eliminación de MasterChef Celebrity.

La última misión para continuar en la cocina más famosa de México, era preparar un platillo dulce o salado con huevo como ingrediente principal.

Mauricio Islas se despidió de MasterChef Celebrity.

Las celebridades recolectaron los huevos para el reto y cocinaron de forma escalonada en sesenta minutos. El actor Mauricio Islas fue el primero que puso manos a la obra en su platillo, unos huevos rancheros dedicados a su familia y aunque tuvo problemas en la parrilla sorprendió a los chefs con la técnica al cocinar, pero la salsa le restó puntos ya que el nivel de picante era excesivo para el paladar de los jueces.

Laura Zapata fue la siguiente en llegar a los fogones, la actriz decidió hacer unos huevos divorciados con un par de salsas con mucho sazón e ingredientes que dieron un toque especial al plato.

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Stephanie Salas decidió presentar unos huevos cazueleados en honor de su padre, con su plato dejó un buen sabor de boca en los jueces, quienes disfrutaron mucho la propuesta culinaria.

Por su parte, la actriz Paty Navidad sirvió el plato “la estrella es el huevo”, un platillo fuera de este mundo, preparado con chile serrano, habanero, huevo y mucha energía positiva.

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El último en cocinar e ir a la mesa de degustación fue Paco Chacón, el árbitró se decidió por una tortilla española acompañada de una mayonesa con un toque de chile, los jueces quedaron impresionados con el platillo que los transportó hasta España.

Al final los chefs anunciaron que los mejores platos fueron los de Paco Chacón y Stephanie Salas, y decidieron que Mauricio Islas abandonara la cocina de MasterChef Celebrity por el error de picor en la salsa.

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