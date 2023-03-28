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FOTOS | Quién tiene más fans, ¿Mati Álvarez o Evelyn Guijarro?

Mati y Evelyn, han sido las atletas más votadas por los fans, cada una por en sus respectivos equipos rojo y azul... Pero, ¿quién tiene más fans?

Por: Ana Patricia Pérez

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