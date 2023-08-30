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FOTOS | Hijo de Matilde Obregón, muere tras derrumbársele encima un balcón

Uno de los gemelos de la periodista y comunicadora Matilde Obregón, falleció en un terrible accidente a los 29 años de edad. Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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