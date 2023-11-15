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FOTOS | Michelle Salas ventila imágenes de su luna de miel y derrite las redes

La modelo está tan feliz y enamorada que ha compartido muchos detalles de su vida privada con sus fans. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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