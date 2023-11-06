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FOTOS | Relación entre Michelle Salas y Luismi se consolida con un concierto y una salida a cenar

La modelo y el cantante están más unidos que nunca. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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