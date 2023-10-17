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FOTOS | El detalle oculto en el vestido de Michelle Salas que su hermana ventiló

Camila Valero compartió en redes un detalle muy especial que llevó Michelle en su vestido de novia. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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