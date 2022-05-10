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FOTOS | ¿Marc Anthony ya le dio anillo de compromiso a Nadia Ferreira?

La Miss Universo Paraguay se dejó ver con una argolla muy brillante horas antes de su cumpleaños número 23.

Por: TV Azteca

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Nadia Ferreira en blanco y negro con su novio..jpg
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