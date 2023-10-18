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FOTOS | Piqué y Clara Chía hacen insólita petición a discoteca sobre la música de Shakira

La parejita no dudó en hacer una petición, ¿les habrán hecho caso?, todos los detalles en fotos.

Por: TV Azteca

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