Platanito culpa y responsabiliza a Karla Panini por la muerte de Karla Luna

La muerte de Memo del Bosque trajo a la luz muchos de los grandísimos problemas existentes entre las personas que le dieron un nombre bastante relevante a su trabajo como productor. El fallecimiento del famoso a los 64 años por causa del cáncer, atravesó a Platanito con la prensa y como siempre ha sido, mostró su postura totalmente inclinada a culpar a Karla Panini de causarle un dolor profundo a su amiga, Karla Luna.

Luna falleció hace ocho años y que Memo también se fuera por causa del cáncer, es una desagradable coincidencia. En ese sentido, Platanito indicó que la relación que tuvo con Del Bosque fue maravillosa y que la enfermedad es la única causante de su deceso, cuando se hablaba que la brujería de Panini afectó al productor mexicano.

Platanito culpa a Karla Panini de la muerte de Karla Luna

Pese a que Platanito trató de no hablar de Karla Panini, él argumenta que la ex “Lavandera” fue la principal culpable del desgaste físico y moral de Karla Luna. En las más recientes declaraciones emitidas por Sergio Verduzco, habló de las evidencias que él vio con los mensajes de odio que Panini emitió sobre Luna en todo momento.

Y es que su caso fue uno de los más populares del medio, pues a Karla Panini no la bajaban de ‘Judas’ (diciéndolo de forma decente), pues arruinó la vida de Luna en todos los sentidos. Esto evidentemente se hizo aún más grande pues se sabía que pese al terrible cáncer que padecía la nacida en Hidalgo, el acoso de Panini no paró por su tocaya y ex compañera de trabajo.

¿Platanito considera que la brujería mermó la salud de sus amigos?

Pese a que el odio hacia la figura de Karla Panini es claro por parte de Platanito, también indicó que no cree en la brujería. Le cuestionaron directamente que si creía que Memo del Bosque sufrió las consecuencias de las artimañas oscuras de la traidora, pero él simplemente dijo que Del Bosque era muy creyente y eso no le hubiera afectado en absoluto. La vida es así y el cáncer es algo terrible que termina con la vida de las personas.

