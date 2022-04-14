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FOTOS | Mientras Ana Bárbara tacha de misógino a José Manuel Figueroa, él dice admirarla.

El cantante dijo respetar a la mujer que un día amo con todas sus fuerzas, sin embargo, desea que sus abogados trabajarán para que se le dé crédito por la canción “Fruta prohibida”.

Por: TV Azteca

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