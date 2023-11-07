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FOTOS | Las leyendas de la primera temporada, están de regreso en Exatlón México

Para muchos, la primera temporada de Exatlón México, ha sido la más épica de todas... ¡Y sus cuatro leyendas están de nuevo juntas! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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