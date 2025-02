El prometido de Martha Higareda filtra la fecha de la boda

En el año 2023 les informamos que Martha Higareda llegaría al altar, pues se comprometió con su actual pareja, el empresario Lewis Howes , con quien se casará y tendrá la boda de sus sueños.

Casi año y medio después, Martha Higareda se dice liste para casarse con Lewis Howes. Pero, ¿cuándo será la boda? Al respecto, habló el empresario estadounidense.

Recordemos que en septiembre pasado, Martha Higareda reveló algunos detalles sobre su esperado enlace matrimonial: “Tenemos las fechas tentativas y es probable que sea a principios del año que viene”.

¿Cuándo será la boda?

Desde entonces, ambos se habían mantenido muy herméticos, pues únicamente compartieron fotos de la despedida de soltera de Martha Higareda en Los Cabos. Sin embargo, recientemente el también escritor reveló la fecha de su tan esperada boda.

A través de su cuenta verificada de Facebook, Lewis Howes compartió una fotografía junto a la guapa actriz mexicana y la descripción: “Nos casamos en tres días. Soy un hombre afortunado”.

¿Dónde será la boda?

Hasta el momento se desconoce en dónde se llevará a cabo el enlace matrimonial; sin embargo, ambos han compartido imágenes desde un destino de playa con vistas de ensueño, por lo que no se descarta que se casen a la orilla del mar este 8 de febrero.



¿Qué dijo Martha Higareda?

Hace unos días, Martha Higareda compartió en su cuenta de Instagram lo siguiente: “no podemos estar más emocionados dando este paso con los pies sólidos, con el corazón expandido y los ojos bien abiertos. Qué emoción todos los pasos que vamos dando de la mano en la alegría de vivir, entre esos casarnos. Te amo con todo mi corazón”.

¿Quién es el prometido de Martha Higareda? Lewis Howes es un empresario y escritor estadounidense que nació el 16 de marzo de 1983 en Ohio. También es exjugador de futbol americano, ya que, aunque su futuro era prometedor en este deporte, una lesión lo obligó a retirarse y a encaminarse al mundo de los negocios.

Lewis Howes es autor de dos grandes libros titulados “The School of Greatness” y The Mask of Maasculinity”, los cuales han sido de los más vendidos, según The New York Times. También tiene un canal de YouTube.