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FOTOS | ¿Renata Notni ya se casó y está embarazada de Diego Boneta?

Renata Notni rompió el silencio, habló sobre el supuesto de que está esperando a su primer hijo y hasta que ya se casó con Diego Boneta. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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