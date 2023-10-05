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FOTOS | Selena Gomez abandonó Instagram por culpa de Justin y Hailey Bieber

Selena Gomez dijo que dejó Instagram porque no quería ver las fotos de su ex con su esposa, ni leer los comentarios sobre su cuerpo. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Selena selfie.jpg
Justin y Hailey riendo.jpg
Justin y Hailey descansando.jpg
Selena selfie 2.jpg
Justin y Hailey pescando.jpg
Selena y taylor.jpg
Justin y Hailey en los columpios.jpg
Selena cumpleaños.jpg
Justin y Hailey felices.jpg
Selena peinada.jpg
Justin y Hailey abrazados.jpg
Selena sin maquillar.jpg
Justin y Hailey de la mano.jpg
Selena AMAS.jpg
Justin y Hailey beso.jpg
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