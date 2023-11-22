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FOTOS | Abogada de Shakira lamenta que su clienta se haya enamorado de Piqué y no de Sergio Ramos

La representante legal de la cantante da a conocer sus razones por las que hubiera preferido que se enamorara de otro deportista. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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