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FOTOS | Bad Bunny se metió con una "loba herida" y recibió un arañazo

Shakira no se quedó callada ante la mención que tuvo con ella el “Conejo malo”. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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