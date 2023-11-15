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FOTOS | Baby Rasta criticó sin piedad a Shakira por cantar reggaetón

Los colegas de la colombiana no ven con buenos ojos que la cantante ahora quiera experimentar con otro género musical. Todos los detalles en las fotos.

Por: TV Azteca

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