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FOTOS | Shakira viaja de emergencia a Colombia. ¡Su mamá está en el hospital!

Según reportes, Nidia del Carmen Ripoll, madre de Shakira; sufrió problemas derivados de una trombosis en una de sus piernas. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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