Marysol Cortés, de Contendiente a Conquistadora, ¡regresó a Exatlón México!

Ayer se estrenó la quinta temporada de Exatlón México, ¡y neustra querida Sol no podía quedarse fuera de esta nueva aventura! Te contamos todo sobre su regreso...

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Marysol Cortés en Exatlón México temporada tres.

Sol Cortés de 24 años, es de Guadalajara y es futbolista. En la tercera temporada del reality más demandante, entró desde el día 1 con el equipo azul de Contendientes. Desde el inicio demostró de qué estaba hecha y se fue convirtiendo en una de las favoritas del público para llegar a la final. ¿Sus fortalezas? Los juegos en conjunto, como el Exaball, ¿se acuerdan? Además es rápida y ágil... ¿Su debilidad? ¡Su gran corazón! Y es que claro que es una fortaleza, pero puede jugarte en contra estando en una competencia tan complicada como Exatlón. Recordemos que están completamente aislados del mundo real, incómodos, con hambre, con presión por ganar y mejorar, ¡es una montaña rusa de emociones! Y si algo afectó a Sol durante su temporada, fue la salida de sus grandes amigos, como la de Keno, por ejemplo.

A pesar de que no llegó a la final, llegó a las últimas semanas y logró quedar en quinto lugar femenil, por abajo de Cas, Meli, Jaz y Mati. ¡Llegó con las grandes del Exatlón! Fue Jazmín Hernández quien la dejó fuera. Recordemos que en el momento de su eliminación, en su equipo todavía estaba David Juárez “La Bestia”, Christian “Yomi” y Cas Ascencio, de los cuales solo Cas logró llegar a la final.

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Marysol Cortés en Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

Sin duda una de las atletas que dejó huella en Exatlón México, es Marysol Cortés... Así que regresa a esta quinta temporada, ¡más fuerte que nunca! Quiere sacarse la espinita de aquella eliminación, pues está segura que puede dar todavía más y llegar a la final, ¿lo logrará esta vez?

Los atletas que regresan, tienen un nivel espectacular, fueron capitanes, o finalistas, o llegaron a semana final, ¡y hasta una campeona hay! No la tendrá nada fácil, además, falta ver el nivel de los demás competidores. Lo que es un hecho, es que Sol jamás se rendirá y dará a los fans de los Conquistadores lo mejor siempre.

No te pierdas Exatlón Guardianes vs. Conquistadores de lunes a jueves a las 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

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