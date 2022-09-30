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FOTOS | Revive la Gran Final de Survivor México 30 de septiembre 2022.

El viernes 30 de septiembre fue la Gran Final de Survivor México. “Warrior” puso en disputa una increíble motoneta pero finalmente el público eligió al ganador.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” dio inicio a la gran final de Survivor México 2022.
Tres finalistas emocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Una increíble motoneta como recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que atravesar el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Nahomi desea la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que afinar su puntería para atinarle al objetivo de Survivor México 2022.
Sobrevivientes al circuito por la recompensa de Survivor México 2022.
Julián desea mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Tenían que librar el mecanismo del juego en Survivor México 2022.
“Warrior” está listo para entregar la recompensa de Survivor México 2022.
Trepidante juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Nahomi y Kenta desean la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían atados los pies para superar el circuito de Survivor México 2022.
Avanzar con los pies atados era muy desgastante en Survivor México 2022.
Sobrevivientes afinando su puntería por la recompensa de Survivor México 2022.
A Kenta le urge una victoria en Survivor México 2022.
Todos desean ganar en Survivor México 2022.
Nahomi y Julián felicitaron a Kenta en Survivor México 2022.
Los finalistas están emocionados por la gran final de Survivor México 2022.
Kenta ganó la motoneta como recompensa en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene el collar sagrado de Survivor México 2022.
Los finalistas llegaron al último concejo tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio un resumen de los mejores momentos de Survivor México 2022.
Julián reveló estar emocionado en la Gran Final de Survivor México 2022.
Nahomi reaccionó a sus mejores momentos en Survivor México 2022.
Kenta espera la decisión del público en Survivor México 2022.
Finalistas esperan el resultado de la votación en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Julián había ganado Survivor México 2022.
Julián celebró al escuchar su nombre en Survivor México 2022.
Julián Huergo ganó Survivor México 2022.
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“Warrior” dio inicio a la gran final de Survivor México 2022.
Tres finalistas emocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Una increíble motoneta como recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que atravesar el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Nahomi desea la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que afinar su puntería para atinarle al objetivo de Survivor México 2022.
Sobrevivientes al circuito por la recompensa de Survivor México 2022.
Julián desea mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Tenían que librar el mecanismo del juego en Survivor México 2022.
“Warrior” está listo para entregar la recompensa de Survivor México 2022.
Trepidante juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Nahomi y Kenta desean la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían atados los pies para superar el circuito de Survivor México 2022.
Avanzar con los pies atados era muy desgastante en Survivor México 2022.
Sobrevivientes afinando su puntería por la recompensa de Survivor México 2022.
A Kenta le urge una victoria en Survivor México 2022.
Todos desean ganar en Survivor México 2022.
Nahomi y Julián felicitaron a Kenta en Survivor México 2022.
Los finalistas están emocionados por la gran final de Survivor México 2022.
Kenta ganó la motoneta como recompensa en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene el collar sagrado de Survivor México 2022.
Los finalistas llegaron al último concejo tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio un resumen de los mejores momentos de Survivor México 2022.
Julián reveló estar emocionado en la Gran Final de Survivor México 2022.
Nahomi reaccionó a sus mejores momentos en Survivor México 2022.
Kenta espera la decisión del público en Survivor México 2022.
Finalistas esperan el resultado de la votación en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Julián había ganado Survivor México 2022.
Julián celebró al escuchar su nombre en Survivor México 2022.
Julián Huergo ganó Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a la gran final de Survivor México 2022.
Tres finalistas emocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Una increíble motoneta como recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que atravesar el circuito de obstáculos en Survivor México 2022.
Nahomi desea la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que afinar su puntería para atinarle al objetivo de Survivor México 2022.
Sobrevivientes al circuito por la recompensa de Survivor México 2022.
Julián desea mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Tenían que librar el mecanismo del juego en Survivor México 2022.
“Warrior” está listo para entregar la recompensa de Survivor México 2022.
Trepidante juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Nahomi y Kenta desean la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían atados los pies para superar el circuito de Survivor México 2022.
Avanzar con los pies atados era muy desgastante en Survivor México 2022.
Sobrevivientes afinando su puntería por la recompensa de Survivor México 2022.
A Kenta le urge una victoria en Survivor México 2022.
Todos desean ganar en Survivor México 2022.
Nahomi y Julián felicitaron a Kenta en Survivor México 2022.
Los finalistas están emocionados por la gran final de Survivor México 2022.
Kenta ganó la motoneta como recompensa en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene el collar sagrado de Survivor México 2022.
Los finalistas llegaron al último concejo tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio un resumen de los mejores momentos de Survivor México 2022.
Julián reveló estar emocionado en la Gran Final de Survivor México 2022.
Nahomi reaccionó a sus mejores momentos en Survivor México 2022.
Kenta espera la decisión del público en Survivor México 2022.
Finalistas esperan el resultado de la votación en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Julián había ganado Survivor México 2022.
Julián celebró al escuchar su nombre en Survivor México 2022.
Julián Huergo ganó Survivor México 2022.

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