Camila Sodi celebra el beso de su hermana Tessa Ía con Marian Ruzzi.

La cantante mexicana Tessa Ía provocó revuelo entre sus más de 512 mil seguidores de Instagram después de que publicó una imagen donde se le ve besando en la boca a otra chica mientras portan cubrebocas.

Para nadie es un secreto que la joven promesa del entretenimiento y la música es una fiel activista de diversas causas, una de ellas es la comunidad LGBTTTIQ+, razón por la que en más de una ocasión ha compartido imágenes donde se le ve muy cariñosa, e incluso besando a sus amigas, dejando ver que es de mente abierta, pero en esta ocasión causó furor por tratarse de otra famosa.

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En la instantánea se puede ver a la hermana de Camila Sodi besando a Marian Ruzzi, una cantante y compositora mexicana nacida en Chihuahua, Chihuahua.

Marian Ruzzi, quien ha aceptado abiertamente su gusto por las mujeres no tardó en reacciona a la imagen, que hasta el momento cuenta con más de 75 mil me encanta, con un “Te amo”.

La que también tuvo un comentario al polémico beso fue la exesposa de Digo Luna, Camila Sodi, con un “Viva el amor” y seis corazones rojos.

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Hasta el momento Tessa Ía y Marian Ruzzi no han confirmado ni desmentido el supuesto romance que ha corrido como pólvora en las redes sociales, lo cierto es que han provocado una gran polémica y no la apagarán hasta que se pronuncien al respecto.

Tessa Ía se ha consolidado como una de las estrellas juveniles más aclamadas en redes sociales gracias a que se muestra como una mujer real, sobre todo, sin filtros.

La hermana de Camila Sodi participó en las series “Desenfrenadas”, así como “De brutas nada” donde también se le puede ver besando a personas del mismo sexo.

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