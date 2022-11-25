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FOTOS | ¡¿Tom Holland y Zendaya se casan?! Si el río suena...

Fuentes cercanas a los jóvenes actores, ¡dieron a conocer que Tom Holland y Zendaya podrían casarse muy pronto! Te contamos.

Por: TV Azteca

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Tom Holland con lentes.jpg
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Zendaya alfombra roja.jpg
Tom Holland y Zendaya jugando.jpg
Tom Holland entrevista.jpg
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