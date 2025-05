Vanessa Guzmán le dice adiós al fisicoculturismo y publica alarmante mensaje sobre su estado de salud

Una de las actrices que sorprendió a propios y a extraños con su radical cambio físico fue Vanessa Guzmán, quien se alejó de los foros de grabación y se dedicó de lleno al mundo del fisicoculturismo.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre se volvió tendencia por un video que se viralizó en redes donde aparece hablando de los problemas de salud que enfrenta, mismos que ocasionaron su retiro temporal del fisicoculturismo.

Luego de brillar en el mundo del espectáculo protagonizando diversos melodramas, Vanessa Guzmán, decidió alejarse del mundo de la farándula para incursionar en el fisicoculturismo, disciplina que la ha llevado a cambiar su cuerpo de forma radical y a ganar diversas competencias internacionales.

Hace unas cuantas horas, Vanessa Guzmán encendió las alarmas al anunciar que se retirará del fisicoculturismo, ya que tiene algunos problemas de salud que requieren de su atención, pero ¿qué le pasó?

¿Por qué se retira Vanessa Guzmán del fisicoculturismo? En un video compartido en redes sociales, la actriz Vanessa Guzmán anunció su retiro del fisicoculturismo por un tiempo, esto debido a un problema en la cadera que le impide seguir realizando dicha actividad física.

“Es una información que me venía guardando hace tiempito… Voy ahorita camino al doctor, no me termino de recuperar de la cadera. Sabíamos que podía ser un proceso largo y voy a empezar un tratamiento de péptidos”, dijo Vanessa Guzmán mientras caminaba hacia su automóvil.

“La parte difícil no es tanto la lesión o ver si voy a necesitar cirugía, creo que es el hecho de que voy a tener que tomar una decisión muy, muy fuerte que es no competir. No hay competencias este año, pongo una pausa en el fisicoculturismo, la salud para mí es lo más importante, predicar con el ejemplo de mis hijos que son atletas también…”, añadió Vanessa Guzmán.

Por último, Vanessa Guzmán mostró la sillita de su nieta y aseguró que es precisamente ella la que se merece “tener una abuela sana que pueda correr, jugar, que pueda subir escaleras y darle lo mejor de esta etapa de mi vida. Es una transición, es una etapa más, mi cuerpo me lo pide y también me lo merezco”.

¿Qué ha sido de Venssa Guzmán?

Vanessa Guzmán ha mantenido un perfil bajo y, en redes sociales, solo comparte parte de su trabajo como actriz, sus rutinas en el gimnasio y su trayectoria en el deporte, lo que demuestra que sigue enfocada en lograr resultados.