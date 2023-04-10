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FOTOS | La canción que Joan Sebastian le escribió a Julián Figueroa.

Joan Sebastian escribió decenas de tema a lo largo de su vida, y una de ellas tenía que ser para su hijo Julián, quien este 9 de abril falleció repentinamente.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Julián Figueroa
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