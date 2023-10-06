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FOTOS | ¡A estos galanes los han relacionado con Geraldine Bazán!

Geraldine Bazán de nuevo se encuentra en medio de la polémica por temas del corazón, por lo que retomaremos a los amores más sonados de la guapa actriz.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Amores de Geraldine Bazán
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