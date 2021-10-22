FOTOS: Eva Luna y Camilo, ¡así comenzó esta hermosa historia de amor!

En días pasado Eva Luna y Camilo fueron tendencia en redes, y no precisamente por su trabajo artístico o su amor como esposos, sino porque anunciaron que ¡se convertirán en papás! Por lo que te preparamos la historia de esta parejita que nos encanta.

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Cuando Eva Luna y Camilo se conocieron, ambos tenían pareja.

Aunque todos esperamos una historia muy romántica de cómo se conocieron, lo cierto es que fue de la manera menos pensada, pues fue en Colombia, en 2014, durante un lanzamiento de un shampoo para niños del que fueron los conductores. Se cayeron muy bien, se tomaron una selfie y ya; pues ambos tenían parejas y en ese entonces no pensaban en tener algún tipo de relación sentimental.

Tiempo después, Eva Luna fue la que dio el primer paso al enviarle buenos deseos por redes al cantante, quien de inmediato la contactó y desde entonces mantuvieron conversaciones interminables a la distancia, ya que ella se encontraba en Miami y él en Bogotá; aunque para sorpresa de ambos, los dos ya estaban solteros.

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Un día ella viajó a Bogotá y ahí se reencontraron, y ante una gran mistad que había surgido, decidieron llevarla un punto más lejos y fue cuando se convirtieron en novios. Él se mudó a Estados Unidos para acortar la distancia y estar más tiempo con su gran amor.

Con la relación de dos grandes surgiendo, los fanáticos de ambos enloquecieron y comenzaron a amar a la pareja, quien decidió abrir un canal de youtube para estar más en contacto con sus seguidores y que vivieran como ellos su relación.

El 8 de febrero de 2020 se dieron el sí en una linda ceremonia con amigos y familia.

Todos sabemos que Camilo es una de las personas más sensibles del medio, y eso se tenía que demostrar cuando le propuso matrimonio. Todo estuvo muy bien organizado en una sala de cine, con las personas más especiales para ambos y con la pantalla mostrando sus mejores momentos para rematar con la pregunta del millón.

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Ahora están listos para dar un paso más en su relación, pues se convertirán por primera vez en padres, y lo dieron a conocer a través de sus redes sociales con un emotivo video que tenía de fondo musical el último sencillo de Camilo, ‘Índigo’, mismo nombre que llevará su hijo.

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