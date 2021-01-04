Eleazar “N” pasó un triste Año Nuevo, su familia no pudo estar con el actor el último día del 2020.

El hermano de Zoraida Gómez, Eleazar “N”, vivió un triste Año Nuevo, así lo dio a conocer la prima del actor Yanira Díaz a un programa de Entretenimiento de Estados Unidos.

Según reveló Yanira Díaz las autoridades del Reclusorio Norte le negaron la entrada porque no es un familiar directo del joven.

“Si está triste, pero yo creo que tiene que ser fuerte y precisamente a eso veía (a darle fortaleza)”, dijo Yanira un tanto consternada porque su primo no pudo ver a nadie el último día del año.

Como se ha dado a conocer, la madre de Eleazar “N”, Melissa Sánchez de 61 años, no ha podido visitar a su hijo por cuestiones de salud.

“Soy diabética e hipertensa”, dijo la madre de Zoraida Gómez el pasado 23 de noviembre a través de la cuenta de Instagram de su hija, dejando en claro que sus circunstancias le impiden estar al lado de su hijo y poder abrazarlo en este momento tan complicado de su vida.

En tanto, su hermana Zoraida Gómez tampoco ha podido ir a visitar a su hermano ya que recientemente se convirtió en madre y está al cuidado de su pequeño hijo.

Eleazar “N” se encuentra detenido desde el pasado 5 de noviembre después de haber sido acusado por la cantante peruana Stephanie Valenzuela de agresión física, tras una acalorada discusión que acabó en golpes.

Según ha declarado la también cantante, Eleazar “N” se molestó mucho después de que ella le regresara el anillo de compromiso que le había dado y le mordió las mejillas, además, intentó ahorcarla y fueron sus gritos de auxilio quienes alertaron a sus vecinos quienes de inmediato solicitaron ayuda.

Se sabe que el actor tendrá una audiencia el próximo 6 de enero donde sus abogados intentarán una conciliación para que pueda salir de prisión, de no ser así, Eleazar “N” podría pasar hasta 30 años tras las rejas.

Mientras Eleazar “N” está tras las rejas, su expareja Stephanie Valenzuela recibió el 2021 en una playa de la República Mexicana y presumió en su cuenta de Instagram que está tratando de borrar de su mente uno de los años más complicados de su vida.

