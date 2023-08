FOTOS | Reaparece Yahritza y Su Esencia degustando comida mexicana, ¿estrategia?

También declaró que el ‘spanglish’ es normal en el lugar donde vivían: “Hablo español todos los días con mis papás, pero yo me siento más cómoda hablando en inglés, por la razón que crecí hablando ese idioma. No es que no me gusta hablar en español, sí, canto en español, no me molesta hablar español”. Y para demostrar que son honestos se dejaron ver comiendo frijolitos y arroz, acción que ha sido criticada en redes sociales.