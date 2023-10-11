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FOTOS | Diseñadora asegura que Tekashi69 y Yailín le deben una fortuna

Al parecer los cantantes celebraron el bautizo de Cattleya por todo lo alto, pero no han pagaron la fiesta al 100 %. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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