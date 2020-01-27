Hijo de Will Smith, Jaden Smith, presume a su novio Tyler the Creator durante los Grammys 2020.

Jaden Smith, hijo del actor estadounidense Will Smith, nuevamente se convirtió en el centro de atención, esta vez al crear polémica sobre su sexualidad, avivando los rumores de que es homosexual, aunque solo se le ha visto salir con mujeres.

Todo ocurrió después de los Grammys 2020, luego de que el rapero Tyler the Creator ganará su primer galardón, por lo que Jaden escribió en su cuenta de Twitter sobre lo feliz que se encontraba por el triunfo de su “novio”.

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My Boyfriend Just Won A Grammy — Jaden (@jaden) January 27, 2020

Esta no es la primera ocasión que ocurre, Jaden Smith también declaró su amor por Tyler the Creator en el Festival Camp Flog Gnaw Carnival en el 2018.

“Solo quiero decir que Tyler the Creator, es el mejor amigo del mundo. Y lo quiero muchísimo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi pu… novio. Y ha sido mi novio durante toda mi put… vida”.

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Hasta el momento, Tyler the Creator no ha dado ninguna declaración que afirme o niegue lo dicho por Jaden Smith.

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Por su parte, el hijo del Will Smith llegó a declarar que no le gustan las etiquetas, y que si es gay o no es lo de menos, pues lo importante es ser feliz.